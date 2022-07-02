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2 часа назад

Названы самые популярные породы собак у жителей столицы

Вечерняя Москваиещё 4

Среди москвичей наибольшей популярностью пользуется маленькие собаки. Об этом в субботу, 2 июля, сообщили в пресс-службе комитета ветеринарии Москвы.

Названы самые популярные породы собак у жителей столицы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, первое место заняли померанские шпицы. На второй строчке расположились йоркширские терьеры. Замыкает тройку лидеров самых популярных пород чихуахуа.

Среди пород средних размеров популярностью пользуются французские бульдоги, таксы, боксеры, бультерьеры и вельш-корги пемброки. Среди крупных горожане предпочитают лабрадоров-ретриверов, доберманов, кане-корсо и бернских зенненхундов.

В пресс-службе добавили, что ежегодно на прием к ветеринарам приходит более 74 тысяч собак. Чаще всего они страдают от заболеваний пищеварительной системы, чаще всего вызванные неправильным питанием, передает «Москва 24».

23 июня заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что в столичном районе Южное Тушино появилась современная площадка для прогулок с собаками. Ее площадь составила 500 квадратных метров. До конца года в городе появится еще 28 подобных пространств.

Новости Москвы,Наталья Сергунина,
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