Названы самые популярные породы собак у жителей столицы

Среди москвичей наибольшей популярностью пользуется маленькие собаки. Об этом в субботу, 2 июля, сообщили в пресс-службе комитета ветеринарии Москвы.

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Так, первое место заняли померанские шпицы. На второй строчке расположились йоркширские терьеры. Замыкает тройку лидеров самых популярных пород чихуахуа.

Среди пород средних размеров популярностью пользуются французские бульдоги, таксы, боксеры, бультерьеры и вельш-корги пемброки. Среди крупных горожане предпочитают лабрадоров-ретриверов, доберманов, кане-корсо и бернских зенненхундов.

В пресс-службе добавили, что ежегодно на прием к ветеринарам приходит более 74 тысяч собак. Чаще всего они страдают от заболеваний пищеварительной системы, чаще всего вызванные неправильным питанием, передает «Москва 24».