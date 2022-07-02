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6 часов назад

Еще 12 станций метро построят в ТиНАО в ближайшие годы

Mos.ruиещё 8

В ТиНАО в ближайшие годы планируют открыть 12 станций метро. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Еще 12 станций метро построят в ТиНАО в ближайшие годы
Фото: М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства МосквыМ. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«До присоединения к Москве на новых территориях не было метро. За 10 лет мы построили восемь станций, благодаря чему транспортная доступность округов заметно улучшилась. Мы продолжаем эту работу — в настоящее время на Троицкой и Калининско-Солнцевской линиях строится шесть новых станций: “Потапово”, “Пыхтино”, “Тютчевская”, “Мамыри”, “Бачуринская” и “Коммунарка”», — отметил он.

В рамках второго этапа строительства Троицкой линии метро проектируется еще шесть станций: «Сосенки», «Ракитки», «Десна», «Кедровая», «Ватутинки» и «Троицк». С их вводом в эксплуатацию сократится время в пути между центральными и юго-западными районами столицы и территориями ТиНАО.

«Ожидается, что Троицкой веткой будут ежедневно пользоваться около 100 тысяч человек. В районе будущей линии проживают более одного миллиона человек, а также работают либо учатся еще несколько сотен тысяч», — добавил Андрей Бочкарев.

По его словам, для транспортного обслуживания, в том числе и территорий ТиНАО, в этом году откроют три остановочных пункта Московских центральных диаметров (МЦД) — после реконструкции для пассажиров заработают станции Мещерская, Переделкино и Лесной Городок перспективного МЦД-4.

В мае после масштабной реконструкции открылся пригородный вокзал Толстопальцево. Он стал частью транспортно-пересадочного узла, где пассажиры могут пересесть на шесть маршрутов наземного транспорта, добавил заммэра.

С 2012 года в ТиНАО открыли восемь станций метро: «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховую» и «Коммунарку» на Сокольнической линии, а также станции «Рассказовка» и «Говорово» на Солнцевской ветке метро.

Новости Москвы,Андрей Бочкарев,
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