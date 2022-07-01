В Москве будет работать 65 ярмарочных площадок выходного дня в летний сезон

Всего в Москве будет организовано 65 площадок, где будут проходить торговые сессии ярмарок выходного дня. Летний сезон продаж будет проводиться с 1 июля по 25 сентября, об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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"В Москве завершилась заявочная кампания на участие в летней торговой сессии ярмарок выходного дня. С 14 по 18 июня фермеры и предприниматели направляли заявки в электронном виде через раздел "Услуги" на портале mos.ru. Летний сезон продаж будет проводиться в период с 1 июля по 25 сентября, для участия утверждено 65 площадок на 1 392 торговых места", - говорится в сообщении.

В пресс-службе государственного бюджетного учреждения "Московские ярмарки" отметили, что всего в год у нас проходят три сезонные торговые сессии: весенняя, летняя и осенняя. Они проводятся с целью ротации фермеров, чтобы у каждого была возможность представить свою продукцию на ярмарках.

"В ходе отборочного тура этого летнего сезона было подано 3,5 тыс. заявок от физических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских фермерских хозяйств. Количество фермеров и предпринимателей, подавших одну или несколько заявок, - 2,7 тыс. 23 июня состоялось распределение мест заявителей, которые начнут работать 1 июля", - говорится в сообщении.

Каждую неделю фермеры и предприниматели предлагают продукты из 40 регионов России. В этом году благодаря импортозамещению на ярмарках значительно увеличился ассортимент сыров и колбасных изделий отечественного производства.