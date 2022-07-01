Особняк Г.И. Симоно на Шаболовке отреставрируют

Особняк Гектора Францевича Симоно, построенный в 1898 году, ждет реставрация, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Фото: портал мэра и правительства Москвы портал мэра и правительства Москвы

Отмечается, что здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Дом-терем спроектирован и оформлен в традициях эклектики с элементами модерна.

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"Предыдущие владельцы памятника игнорировали свои обязанности, несмотря на все меры административного и судебного воздействия, которые мы применяли. Сейчас у дома наконец появился новый правообладатель, который не просто выразил готовность привести памятник в порядок, а уже приступил к разработке проекта будущих работ", – рассказал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Специалисты проведут историко-архивные и библиографические исследования, изучат инженерно-технические особенности здания.

В материале подчеркивается, что все реставрационные работы пройдут под контролем Мосгорнаследия.

Ранее сообщалось, что в Москве утвердили предмет охраны дома-мастерской советского скульптора Веры Мухиной, которая является автором монумента "Рабочий и колхозница". Здание 1947 года постройки находится в Пречистенском переулке.

Заммэра города Наталья Сергунина рассказала, что дом Мухиной имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. В предмет охраны, в частности, включили конструкцию крыши и треугольное окно на ней, капитальные стены, перегородки, перекрытия и деревянную парадную лестницу с балюстрадой. Кроме того, в документ попали оформление фасадов здания, материалы отделки и мемориальная доска.

До этого в Москомстройинвесте одобрили проект реставрации ресторана "Прага" на Арбате в центре Москвы. Ожидается, что его площадь увеличится до 16 тысяч квадратных метров.

В рамках реализации проекта планируется использовать современные инженерные и технологические решения, увеличить общие площади здания на 6 200 квадратных метров с последующим использованием их под апартаменты.