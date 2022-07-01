Услуги в офисах «Мои документы» стали доступнее

Москвичи могут получить почти все услуги в офисах "Мои документы" вне зависимости от места регистрации с 1 июля, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов Портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"Теперь граждане России могут подать заявление о регистрации по месту жительства или по месту пребывания в Москве в любом центре госуслуг. Ранее услугу по регистрации оказывали в центрах госуслуг территориально, то есть в пределах района проживания. Таким образом, теперь 99% услуг москвичи могут получить в любом МФЦ вне зависимости от места регистрации", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Анастасии Раковой.

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Так, российский паспорт теперь можно оформить за 5 рабочих дней вместо 10 вне зависимости от места регистрации.

Отмечается, что при подаче заявления о регистрации по месту жительства или по месту пребывания необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, документ, являющийся основанием для постоянного или временного проживания по указанному адресу, письменное согласие каждого собственника или пользователя жилья. Собственнику также нужно лично поставить подпись на приеме в центре госуслуг или оформить нотариальное согласие на регистрацию граждан с указанием периода.

Результат будет получен через 6 дней после обращения.

Также во флагманском офисе Дворца госуслуг на ВДНХ можно сделать электронные дубликаты следующих бумажных документов:

свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные за пределами РФ;

свидетельства об усыновлении;

документов о трудовой деятельности;

документов воинского учета (военный билет);

документов об образовании и квалификации, выданные в том числе на территории иностранного государства;

документов, содержащих исторические сведения о месте проживания до 2015 года включительно, в том числе содержащих информацию о гражданах, совместно проживающих в одном жилом помещении;

документов, подтверждающих сведения о расходах гражданина и членов его семьи и являющихся основанием для назначения субсидий, льгот, пенсий и пособий;

документов, выданных гражданам в ходе гражданского, административного или арбитражного судопроизводства;

документов о государственных и ведомственных наградах, государственных премиях и знаках отличия;

документов о заработке, доходе, денежном довольствии, содержании;

справок, заключений и иных документов, выдаваемых медицинскими организациями;

документов об инвалидности, выданных за пределами РФ;

документов, подтверждающих право гражданина на получение социальной поддержки в соответствии с законодательством РФ;

сведений о факте обучения заявителя и (или) членов его семьи младше 23 лет в учебном заведении по очной форме обучения, в том числе сведений о неполучении стипендии в период, за который рассчитывается среднедушевой доход семьи;;

сведений о факте прохождения лечения длительностью свыше трех месяцев, вследствие чего временно невозможно осуществлять трудовую деятельность в период, за который рассчитывается среднедушевой доход семьи;

сведений о прохождении военной службы по призыву в период, за который рассчитывается среднедушевой доход семьи;

сведений о размере единовременного пособия при увольнении с военной службы, службы внутренних дел Российской Федерации, а также из иных органов, где предусмотрено прохождение службы, связанной с правоохранительной деятельностью.