Названы самые доступные для москвичей авианаправления

Архангельск, Санкт-Петербург и Мурманск вошли в тройку самых доступных для жителей Москвы авианаправлений. Данные сервиса планирования путешествий OneTwoTrip приводит РИА Новости.
Самый выгодный перелет в июле из столицы можно совершить в Архангельск — в среднем за 2300 рублей. До Санкт-Петербурга и Мурманска билет на самолет в среднем обойдется в 2500 рублей. Перелет до Казани можно будет совершить в среднем за 2800 рублей, а до Самары или Уфы — за 3100 рублей. Замыкает список дешевых направлений Набережные Челны — билет туда в среднем обойдется в 3200 рублей.
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