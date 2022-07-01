В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 52.51EUR 54.64
Войти в почту
3 часа назад

Названы самые доступные для москвичей авианаправления

Мослента

Архангельск, Санкт-Петербург и Мурманск вошли в тройку самых доступных для жителей Москвы авианаправлений. Данные сервиса планирования путешествий OneTwoTrip приводит РИА Новости.

Названы самые доступные для москвичей авианаправления
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Самый выгодный перелет в июле из столицы можно совершить в Архангельск — в среднем за 2300 рублей. До Санкт-Петербурга и Мурманска билет на самолет в среднем обойдется в 2500 рублей. Перелет до Казани можно будет совершить в среднем за 2800 рублей, а до Самары или Уфы — за 3100 рублей. Замыкает список дешевых направлений Набережные Челны — билет туда в среднем обойдется в 3200 рублей.

Ранее были названы три города для бюджетного отдыха в Подмосковье: Коломна, Сергиев Посад и Зарайск.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители