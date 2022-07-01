Названы самые доступные для москвичей авианаправления

Самый выгодный перелет в июле из столицы можно совершить в Архангельск — в среднем за 2300 рублей. До Санкт-Петербурга и Мурманска билет на самолет в среднем обойдется в 2500 рублей. Перелет до Казани можно будет совершить в среднем за 2800 рублей, а до Самары или Уфы — за 3100 рублей. Замыкает список дешевых направлений Набережные Челны — билет туда в среднем обойдется в 3200 рублей.