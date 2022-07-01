Россиянам объяснили смысл создания Новой Москвы

«На новых территориях было создано два административных округа: Троицкий и Новомосковский — ТиНАО. В их состав вошли 19 поселений и два городских округа — Троицк и Щербинка. Но я бы не говорил, что Новая Москва — это проект, который имеет начало и конец. Я бы назвал это эволюцией территориального развития нашей столицы», — заявил Котенков.