Россиянам объяснили смысл создания Новой Москвы

Смысл создания Новой Москвы в разговоре с «Мослентой» объяснили руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин и руководитель архитектурно-планировочного объединения территориального развития Института Генплана города Александр Котенков.
Жидкин напомнил, что с предложением расширить границы Москвы в июне 2011 года выступил занимавший тогда пост президента России Дмитрий Медведев.
«Он предложил разгрузить столицу от госучреждений методом выноса их на территорию Московской области и возможного создания столичного федерального округа. По его мнению, это улучшило бы развитие московского мегаполиса и поспособствовало бы созданию международного финансового центра в Москве», — сказал он.
На протяжении года после этого в Правительстве Москвы обсуждался список территорий, которые войдут в состав города. 1 июля 2012 года часть Подмосковья была присоединена к столицы.
«На новых территориях было создано два административных округа: Троицкий и Новомосковский — ТиНАО. В их состав вошли 19 поселений и два городских округа — Троицк и Щербинка. Но я бы не говорил, что Новая Москва — это проект, который имеет начало и конец. Я бы назвал это эволюцией территориального развития нашей столицы», — заявил Котенков.
Отвечая на вопрос, зачем Новая Москва была нужна городу, Котенков объяснил, что начиналась эпоха новой градостроительной политики, и именно Новая Москва смогла стать для нее идеальной площадкой.
«В отличие от застроенных территорий в пределах МКАДа, у ТиНАО есть возможность осуществить принципиально иные подходы к территориальному развитию. В настоящее время там реализуются проекты, отвечающие актуальным требованиям современной городской среды», — сказал он.
Ранее сообщалось, что стоимость квадратного метра первичного жилья в Новой Москве побила исторический рекорд и превысила 230 тысяч рублей. По мнению экспертов, это было связано с развитием транспортной и социальной инфраструктуры, вымыванием лотов с более низкой ценой, а также повышением уровня сдаваемого жилья.