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33 минуты назад

Образовательную программу для пользователей электросамокатов запустят 9 июля в Москве

Агентство «Москва»

В столице с 9 июля 2022 года запустят образовательную программу для пользователей электросамокатов «Включи режим безопасности», сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В столице запустят обучение для пользователей электросамокатов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мэр Москвы Сергей Собянин поручил обеспечить комфортные и безопасные поездки для всех участников дорожного движения. Для пользователей электросамокатов мы запускаем специальную образовательную программу, которая научит передвигаться по городу безопасно для них самих и окружающих. Программа содержит несколько этапов - от теоретической части до интерактивных тренажеров. Мы также оборудуем площадку и воссоздадим ситуации, в которые могут попасть люди на самокатах, чтобы они знали, как реагировать в подобных случаях в реальной жизни», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Уточняется, что первый этап программы состоится в День московского транспорта, который отметят 9 июля, на Северном речном вокзале - с 11:30 до 18:00. Принять участие может любой желающий.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Сергей Собянин,
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