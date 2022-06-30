В столице запустят обучение для пользователей электросамокатов

«Мэр Москвы Сергей Собянин поручил обеспечить комфортные и безопасные поездки для всех участников дорожного движения. Для пользователей электросамокатов мы запускаем специальную образовательную программу, которая научит передвигаться по городу безопасно для них самих и окружающих. Программа содержит несколько этапов - от теоретической части до интерактивных тренажеров. Мы также оборудуем площадку и воссоздадим ситуации, в которые могут попасть люди на самокатах, чтобы они знали, как реагировать в подобных случаях в реальной жизни», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.