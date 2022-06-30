В Москве организуют более 50 «медленных зон» для самокатов

Более 50 «медленных зон» для самокатов появятся в столице до конца 2022 года. Об этом журналистам сообщил руководитель проектов шеринга департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Магомед Колгаев.
«В Москве уже есть «медленные зоны», в которых скорость самокатов автоматически снижается. Сейчас в Москве более 110 таких зон, и к концу года мы планируем прибавить более 50 этих зон», - сказал Колгаев.
Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что требования к электрическим средствам индивидуальной мобильности могут утвердить в России до конца 2022 года. Также ранее заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Алексей Митяев сообщил журналистам, что в 2022 году пользователи сервисов проката самокатов совершили более 9 млн поездок.