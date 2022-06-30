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1 час назад

Больше 50 «медленных зон» для самокатов организуют в Москве до конца года

Агентство «Москва»иещё 3

Более 50 «медленных зон» для самокатов появятся в столице до конца 2022 года. Об этом журналистам сообщил руководитель проектов шеринга департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Магомед Колгаев.

В Москве организуют более 50 «медленных зон» для самокатов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Москве уже есть «медленные зоны», в которых скорость самокатов автоматически снижается. Сейчас в Москве более 110 таких зон, и к концу года мы планируем прибавить более 50 этих зон», - сказал Колгаев.

Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что требования к электрическим средствам индивидуальной мобильности могут утвердить в России до конца 2022 года. Также ранее заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Алексей Митяев сообщил журналистам, что в 2022 году пользователи сервисов проката самокатов совершили более 9 млн поездок.

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