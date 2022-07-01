Пассажиры метро получат кешбэк за оплату проезда картой «Мир» через Face Pay

Владельцы платежной карты "Мир" смогут с 1 июля и до конца года получать кешбэк при оплате проезда в московском метро через Face Pay. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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"С 1 июля до конца года пассажирам московского метро будет возвращаться 10 рублей в виде кешбэка за каждую поездку, оплаченную картой "Мир" через сервис Face Pay. Акция проводится при поддержке правительства Москвы и городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. В ней принимают участие карты "Мир" любого банка", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы получить кешбэк, нужно оплатить проезд в метро картой "Мир" с помощью Face Pay. Для этого необходимо зарегистрироваться в приложении "Метро Москвы" , привязать в профиле свою фотографию и карту "Мир". Важное условие: национальная карта должна быть зарегистрирована в программе лояльности платежной системы на сайте privetmir.ru или в мобильном приложении "Привет, Мир!".

"По поручению Сергея Собянина мы продолжаем делать городской транспорт доступнее. <...> Нам удалось совместить самый удобный и надежный способ оплаты проезда, который создан на основе российских технологий, с одной из самых выгодных партнерских акций", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова.