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44 минуты назад

В центре Москвы появилось граффити с Юрием Шатуновым

Газета.Ru

В районе Цветного бульвара в Москве нарисовали граффити-портрет Юрия Шатунова. Об этом пишет Moskvichmag.

В центре Москвы появилось граффити с Юрием Шатуновым
Фото: Олег Лукьянов/VKОлег Лукьянов/VK

Автором портрета стал стрит-арт художник Олег Лукьянов. Он рассказал, что решил сделать это граффити, как только узнал о смерти Юрия Шатунова.

Свои работы Лукьянов рисует по специальной технологии: с помощью нейросети обрабатывает фотографии, делает широкоформатное изображение, и только потом наносит на стены, благодаря чему граффити получаются очень реалистичными. Кроме того, по словам автора, его работы практически невозможно уничтожить — даже если их закрасить, то краску можно отмыть без ущерба картинке.

Лукьянов добавил, что портрет Шатунова он рисовал на 30-градусной жаре и отметил, что пока творил, ни работники коммунальных служб, ни сотрудники полиции ему не препятствовали.

Новости Москвы,Олег Лукьянов,Юрий Шатунов,
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