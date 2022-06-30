В центре Москвы появилось граффити с Юрием Шатуновым

В районе Цветного бульвара в Москве нарисовали граффити-портрет Юрия Шатунова. Об этом пишет Moskvichmag.

Фото: Олег Лукьянов/VK Олег Лукьянов/VK

Автором портрета стал стрит-арт художник Олег Лукьянов. Он рассказал, что решил сделать это граффити, как только узнал о смерти Юрия Шатунова.

Свои работы Лукьянов рисует по специальной технологии: с помощью нейросети обрабатывает фотографии, делает широкоформатное изображение, и только потом наносит на стены, благодаря чему граффити получаются очень реалистичными. Кроме того, по словам автора, его работы практически невозможно уничтожить — даже если их закрасить, то краску можно отмыть без ущерба картинке.