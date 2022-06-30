Яблочную трапезу бобров в Москве сняли на видео

В Москве бобры позавтракали яблоками. Полуводных млекопитающих у берега реки Яузы, с аппетитом поедающих сочные плоды, сняли на видео. Соответствующая запись появилась в Telegram-канале «Москва сейчас».

«Не забывайте про завтрак! Бобры же на Яузе не забывают», – говорится в сообщении к короткому ролику.

Ранее сообщалось, что бобры облюбовали водоемы в районе «Свиблово» на северо-востоке столицы. Они не испытывают страх перед людьми и ведут себя миролюбиво. Однако приближаться к диким животным все же не рекомендуется.