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28 минут назад

Яблочную трапезу бобров в Москве сняли на видео

Александр Кузьмин

В Москве бобры позавтракали яблоками. Полуводных млекопитающих у берега реки Яузы, с аппетитом поедающих сочные плоды, сняли на видео. Соответствующая запись появилась в Telegram-канале «Москва сейчас».

«Не забывайте про завтрак! Бобры же на Яузе не забывают», – говорится в сообщении к короткому ролику.

Ранее сообщалось, что бобры облюбовали водоемы в районе «Свиблово» на северо-востоке столицы. Они не испытывают страх перед людьми и ведут себя миролюбиво. Однако приближаться к диким животным все же не рекомендуется.

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