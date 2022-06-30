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16 минут назад

Пополнить карту "Тройка" и купить билет "Единый" стало возможно в 30 киосках печати Москвы

ТАССиещё 8

Пассажиры московского транспорта теперь могут пополнить карту "Тройка" и купить билет "Единый" в 30 киосках печати. Об этом в четверг сообщил ТАСС в пресс-службе компании "СберТройка".

В 30 киосках печати можно пополнить карту «Тройка»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С сегодняшнего дня в 30 киосках печати Москвы можно пополнить карту "Тройка", социальные карты или купить билет "Единый". Компания "СберТройка" при поддержке партнеров продолжает увеличивать количество точек продаж с целью повышения удобства и доступности карт для пассажиров. Такое решение позволяет пассажиру записывать любой билет на "Тройку", экономит время на приобретение проездного, а также предоставляет больше удобных вариантов для покупки транспортных карт", - сказали в пресс-службе.

В компании отметили, что такие киоски обозначены специальными стикерами.

Как напомнил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении, пополнение "Троек" и продажу билетов "Единый" два месяца назад в тестовом режиме было запущено в двух киосках печати. Теперь для многих пассажиров 30 киосков станут ближайшей точкой, где удобно пополнить или купить проездной.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,
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