В 30 киосках печати можно пополнить карту «Тройка»

"С сегодняшнего дня в 30 киосках печати Москвы можно пополнить карту "Тройка", социальные карты или купить билет "Единый". Компания "СберТройка" при поддержке партнеров продолжает увеличивать количество точек продаж с целью повышения удобства и доступности карт для пассажиров. Такое решение позволяет пассажиру записывать любой билет на "Тройку", экономит время на приобретение проездного, а также предоставляет больше удобных вариантов для покупки транспортных карт", - сказали в пресс-службе.