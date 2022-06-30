Собянин рассказал о переменах в районах Солнцево и Ново-Переделкино

Сергей Собянин подготовил серию постов в своем блоге о проектах, реализованных в московских районах с 2010 года. За это время город вырос на 1,5 миллиона человек, а его территория — в 2,4 раза. Было построено более шести тысяч новых зданий и открыта 161 станция метро, МЦК и МЦД.

Фото: mos.ru mos.ru

«Я всегда исходил из того, что сверхзадачей является комфорт повседневной жизни во всех районах Москвы. Причем не по минимуму и не в среднем, а на максимально возможном уровне. В программе “Мой район” мы свели воедино все мероприятия, которые город реализует в конкретных районах», — написал Мэр Москвы.

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Первый пост из серии он посвятил районам-близнецам запада Москвы — Солнцеву и Ново-Переделкину. За прошедшие годы здесь удалось заметно улучшить транспортную ситуацию: была построена Солнцевская линия метро. В двух районах появились станции метро «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка».

«Через полтора года мы откроем в Солнцеве и Ново-Переделкине и наземное метро МЦД-4. Главным преимуществом новой линии станет удобный маршрут: через семь железнодорожных вокзалов со множеством пересадок на метро, МЦК и другие линии МЦД, а также единая билетная система и выгодный тариф по карте “Тройка”. Подготовка к открытию МЦД-4 идет полным ходом. В этом году планируем завершить реконструкцию Мещерской и Переделкина», — рассказал Сергей Собянин.

Решить проблему перегруженных дорог помогли реконструкции развязки МКАД с Мичуринским проспектом и его связки с проспектом Вернадского. Альтернативой существующим магистралям стали Северо-Западная хорда и проспект Генерала Дорохова. Через полтора года здесь достроят выезд из Солнцева на трассу Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.

В последние годы в районах Солнцево и Ново-Переделкино начали обновлять жилую инфраструктуру. По программе реновации в них расселят 57 домов. Первая новостройка уже сдана — в дом 15 на улице Щорса переезжают жители трех старых пятиэтажек. Еще пять домов находится в стадии проектирования и строительства.

«Мало где в Москве сегодня строится столько объектов социальной инфраструктуры. За последние годы мы сдали в Солнцеве и Ново-Переделкине четыре школы на 2500 мест и два детских садика на 500 мест», — отметил Сергей Собянин.

Помимо этого, реконструирована поликлиника № 212, филиал № 194 на Солнцевском проспекте. В ближайших планах строительство еще двух детских садов, школы, поликлиники для взрослых и детей, а также реконструкция детской поликлиники.

Солнцево и Ново-Переделкино в лидерах и по количеству новых площадок для спорта, культуры и отдыха. Здесь построили физкультурно-оздоровительный комплекс и два ледовых дворца. В зданиях библиотеки № 197 имени Ахматовой и трех школ искусств прошли ремонтные работы.

За последние четыре года в двух районах благоустроили 10 парков и скверов, более 130 дворов и школьных территорий. Среди них зоны отдыха у пруда на улице Федосьино, возле Малого Солнцевского пруда, Центральный парк, территория у загса в Боровском проезде, парковая зона на Лукинской улице и ярмарочные площадки на Чоботовской улице и улице Богданова.

Следующими станут сквер на улице Авиаторов, скейт-площадка в парке 60-летия Октября и кинотеатр «Солнцево».