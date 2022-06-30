В Москве пройдет ночной велофестиваль

«По поручению Мэра Москвы мы продолжаем привлекать москвичей к здоровому образу жизни. 9 июля проведем ночной велофестиваль. Он приурочен ко Дню московского транспорта, так как в Москве на велосипеде все чаще ездят по делам, а не для прогулок. Приглашаем всех участвовать. Проехать по вечерней Москве на велосипеде в компании единомышленников — особенно приятно», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов .

Посетителей ждет семейный праздник — выступления музыкантов, фуд-корты с полезными и питательными перекусами, конкурсы и розыгрыши подарков, а также стенды и развлечения от партнеров велофестиваля. Велосипедная прогулка начнется в 20:00. Участники проедут 20 километров по участку Бульварного кольца, улице Красная Пресня, вдоль набережной Москвы-реки до Болотной площади и финишируют на Болотной набережной, где для них будет организована развлекательная программа. Средняя скорость движения колонны не будет превышать 14–15 километров в час. Велосипедистов просят быть внимательными, не обгонять друг друга, не выезжать на полосы встречного движения и двигаться с общей скоростью потока. На велосипедах спереди и сзади обязательно нужно установить фонари.