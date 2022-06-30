В центре Москвы заменили лифт в доме конца XIX века

"Вместо старого оборудования мы установили современный лифт, соответствующий всем современным стандартам. Заменили как саму кабину, так и механизмы, задействованные для приведения лифта в движение. Новая модель лифта оснащена инфракрасной завесой, ее датчики не дают дверям закрыться, если в этот момент кто-то находится в дверном проеме", – приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора фонда Владимира Кожиченкова.