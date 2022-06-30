В центре Москвы заменили лифт в доме конца XIX века

В центре Москвы заменили лифт в жилом доме конца XIX века, сообщила пресс-служба столичного фонда капремонта.
Четырехэтажный дом в Петровском переулке был возведен в 1882 по индивидуальному проекту в неоклассическом стиле.
"Вместо старого оборудования мы установили современный лифт, соответствующий всем современным стандартам. Заменили как саму кабину, так и механизмы, задействованные для приведения лифта в движение. Новая модель лифта оснащена инфракрасной завесой, ее датчики не дают дверям закрыться, если в этот момент кто-то находится в дверном проеме", – приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора фонда Владимира Кожиченкова.
Новый подъемный механизм – практически бесшумный, обладает плавным, но быстром ходом. Все поверхности кабины – антивандальные, с использованием износостойких материалов, указывается в сообщении.
Всего в рамках столичной программы капремонта в 2022 году в Москве планируется заменить 2,2 тысячи лифтов.