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8 минут назад

В центре Москвы заменили лифт в старинном доме

РИА Недвижимостьиещё 1

В центре Москвы заменили лифт в жилом доме конца XIX века, сообщила пресс-служба столичного фонда капремонта.

В центре Москвы заменили лифт в доме конца XIX века
Фото: Фонд капремонта МосквыФонд капремонта Москвы

Четырехэтажный дом в Петровском переулке был возведен в 1882 по индивидуальному проекту в неоклассическом стиле.

"Вместо старого оборудования мы установили современный лифт, соответствующий всем современным стандартам. Заменили как саму кабину, так и механизмы, задействованные для приведения лифта в движение. Новая модель лифта оснащена инфракрасной завесой, ее датчики не дают дверям закрыться, если в этот момент кто-то находится в дверном проеме", – приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора фонда Владимира Кожиченкова.

Новый подъемный механизм – практически бесшумный, обладает плавным, но быстром ходом. Все поверхности кабины – антивандальные, с использованием износостойких материалов, указывается в сообщении.

Всего в рамках столичной программы капремонта в 2022 году в Москве планируется заменить 2,2 тысячи лифтов.

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