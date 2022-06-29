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5 часов назад

В Москве пройдет фестиваль «День Индии» с танцами и традиционными блюдами

Lenta.ru

На территории ландшафтного парка «Остров Мечты» в Москве пройдет один из самы масштабных этнических фестивалей — «День Индии». Мероприятие анонсировано в пресс-релизе, оказавшемся в распоряжении «Ленты.ру».

В Москве пройдет фестиваль «День Индии»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Фестиваль состоится с 11 по 14 августа. Предполагается, что «грандиозное четырехдневное событие посетят два миллиона москвичей». Уже известно об открытии регистрации для гостей, вход останется бесплатным. При этом в сообщении говорится, что для тех, кто заранее пройдет регистрацию на сайте фестиваля, «приготовлены приятные сюрпризы».

В программе заявлены классические индийские танцы и росписи хной (мехенди), маркет с традиционными для Индии блюдами и товарами (рис басмати, чай, специи, косметика, масла и благовония, кашемировые и шелковые шали и палантины, драгоценные камни и серебро, одежда), занятия хинди, йога и медитации. На фестивале будут организованы просмотры индийского кино под открытым небом и в сферическом кинотеатре, а также грандиозное шествие колесницы. Помимо этого, ожидаются шахматные состязания среди взрослых и детей, так как это традиционная индийская игра.

В парке будут созданы отдельные тематические зоны, в которых будут готовить вегетарианские блюда или заниматься ремеслами. Также гости будут общаться с астрологами и йогами. Есть возможность посетить концерт, где исполнят свои песни и номера более 500 артистов.

В пресс-релизе также сообщается, что пары имеют возможность пройти все этапы индийской церемонии бракосочетания.

«Браки в Индии заключаются на всю жизнь. И даже после смерти, согласно ведическим верованиям, супруги остаются вместе», — рассказали организаторы и пригласили в заключение всех влюбленных провести традиционную индийскую свадьбу в рамках фестиваля.

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