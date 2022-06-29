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3 часа назад

Дом из «Доширака» построили в Москве

Lenta.ru

В центре Москвы появился дом из сотен коробок быстрорастворимой лапши «Доширак». Необычную конструкцию построила блогер Илона Дрожь. На публикацию инфлюэнсера в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) обратило внимание издание Medialeaks.

Дом из «Доширака» построили в Москве
Фото: @ilonadrozh.life@ilonadrozh.life

Основа дома состоит из больших картонных коробок, а облицовка — из зеленого «Доширака» с курицей. Чтобы скрепить упаковки между собой, Илона использовала скотч.

Дрожь показала свою работу на видео и предложила подписчикам повторить перформанс, построив похожие дома из коробок с лапшой на улице Покровка.

«Приезжайте, берите друзей, зовите своих подписчиков. В идеале — зеленые "Дошираки"», — заявила блогер.

Ранее в июне необычное жилье обнаружили в Австралии. В центре Северной Аделаиды предложили снять студию с санузлом на кухне. Туалет расположен в душевой кабине, которая стоит впритык к кухонному гарнитуру. В агентстве по недвижимости подчеркнули, что объект не нарушает строительные нормы и полностью пригоден для жизни.

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