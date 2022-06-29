Жителей Москвы предупредили о 30-градусной жаре

В ближайшие пять дней жителей Москвы ожидает 30-градусная жара. Об этом рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в интервью «Московскому комсомольцу».

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Так, ежедневно с 1-го июля температура воздуха в столице будет прогреваться на 2-3°C. увеличившись с +25–27 до + 30°C.

При этом синоптик отмечает, что июньские показатели этого года уступают 2021 году. Тогда в Москве зарегистрировали +34,5°C.

Ранее сообщалось, что во вторник в Москве температура поднимется до 28 градусов тепла.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что температура в Москве понизится до 26-28°C тепла 28 июня и продолжит снижаться 29 и 30 июня — до 24-25°C.