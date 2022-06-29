Пустующие площади в ТЦ Москвы стали максимальными с 2010 года

Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Nikoliers, поступившем в редакцию РБК. В документе указано, что этот показатель не учитывает закрытия магазинов иностранных брендов, которые приостановили работу в РФ. Влияние потенциального ухода таких арендаторов можно будет оценить не раньше 4 квартала текущего года.