Пустующие площади в ТЦ Москвы стали максимальными с 2010 года

Уровень вакантности в столичных моллах по итогам шести месяцев с января составил 13%.
Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Nikoliers, поступившем в редакцию РБК. В документе указано, что этот показатель не учитывает закрытия магазинов иностранных брендов, которые приостановили работу в РФ. Влияние потенциального ухода таких арендаторов можно будет оценить не раньше 4 квартала текущего года.
Помимо этого, ввод новых ТЦ оказался минимальным за последние 12 лет — в Москве с начала года открыли три торговых центра. Прежде девелоперы анонсировали открытие 30 новых комплексов общей площадью почти 300 тысяч кв. метров.