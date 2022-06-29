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4 часа назад

Пустующие площади в ТЦ Москвы стали максимальными с 2010 года

Говорит Москва

Уровень вакантности в столичных моллах по итогам шести месяцев с января составил 13%.

Пустующие площади в ТЦ Москвы стали максимальными с 2010 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Nikoliers, поступившем в редакцию РБК. В документе указано, что этот показатель не учитывает закрытия магазинов иностранных брендов, которые приостановили работу в РФ. Влияние потенциального ухода таких арендаторов можно будет оценить не раньше 4 квартала текущего года.

Помимо этого, ввод новых ТЦ оказался минимальным за последние 12 лет — в Москве с начала года открыли три торговых центра. Прежде девелоперы анонсировали открытие 30 новых комплексов общей площадью почти 300 тысяч кв. метров.

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