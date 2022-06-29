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1 час назад

Более 400 объектов образования планируется построить в Москве до 2032 года

Агентство «Москва»иещё 1

До 2032 года в Москве планируется построить 408 объектов образования, сообщила пресс-служба столичного департамента строительства.

Более 400 объектов образования построят в Москве до 2032 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«До 2032 года, с учетом программы реновации, департаментом строительства Москвы планируется строительство 408 объектов образования, из них 251 - по уже утвержденным проектам планировки территории», - приводятся в сообщении слова руководителя ведомства Рафика Загрутдинова.

Отмечается, что с 2010 года в Москве департаментом строительства Москвы построено 253 образовательных учреждения: 169 детских садов и 84 школы.

«До конца 2024 года департаментом строительства планируется ввод в эксплуатацию 69 образовательных объектов», - добавил Загрутдинов.

Новости Москвы,Рафик Загрутдинов,
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