Более 400 объектов образования построят в Москве до 2032 года

До 2032 года в Москве планируется построить 408 объектов образования, сообщила пресс-служба столичного департамента строительства.
«До 2032 года, с учетом программы реновации, департаментом строительства Москвы планируется строительство 408 объектов образования, из них 251 - по уже утвержденным проектам планировки территории», - приводятся в сообщении слова руководителя ведомства Рафика Загрутдинова.
Отмечается, что с 2010 года в Москве департаментом строительства Москвы построено 253 образовательных учреждения: 169 детских садов и 84 школы.
«До конца 2024 года департаментом строительства планируется ввод в эксплуатацию 69 образовательных объектов», - добавил Загрутдинов.