На станциях метро и МЦК раздали 13 тысяч бутылок воды

За время рекордной жары в Москве — с субботы по понедельник — на станциях метро и Московского центрального кольца (МЦК) пассажирам раздали более 13 тысяч бутылок воды. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города в среду, 29 июня.

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— В рекордную жару — с субботы по понедельник — мы бесплатно раздали больше 13 тысяч бутылок воды пассажирам метро и МЦК. Вот на каких станциях раздали больше всего: Фили, Улица 1905 года, Кропоткинская, Выхино, Филевский парк, — уточнили в Telegram-канале Дептранса.

В департаменте также напомнили, что сейчас на улицах города не так жарко, однако уже в субботу синоптики прогнозируют высокую температуру.

До этого сообщалось, что с пятницы температура в столице вновь поднимется. Ночью прогнозируют от 12 до 17 градусов, днем — уже до плюс 29 градусов. Аналогичный прогноз дают на субботу, 2 июля.