В музее архитектуры открылась фотовыставка «Москва. Реальное»

Фотовыставка "Москва. Реальное" о современной урбанистике и архитектуре открывается в Музее архитектуры (МУАР) имени Щусева, сообщила пресс-служба учреждения.

Фото: пресс-служба Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева пресс-служба Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева

Как указывается в сообщении, выставка "дает возможность увидеть обновленный архитектурный облик столицы и оценить изменения, произошедшие за последнее десятилетие".

Более половины представленных фотографий ранее не были представлены публике - на них изображены знакомые практически каждому москвичу здания, комплексы и постройки, в том числе, отреставрированный дом Наркомфина, Музей русского импрессионизма, парк "Зарядье", дом культуры "ГЭС-2", большая спортивная арена "Лужники". Всего кураторы выставки отобрали 33 объекта, которые представлены в экспозиции как фотографиями, так и в формате макетов.

По словам директора МУАР Елизаветы Лихачевой, которую цитирует пресс-служба, сегодня в Москве наблюдается важный процесс, когда архитектура становится важнее строительства.

"На первый план выходит имя архитектора и значительно возрастает его персональная ответственность за проект. Уходят безликие застройки, девелоперы пришли к пониманию, что имя архитектора является частью маркетинговой стратегии проекта. На выставке мы рассказываем о современной архитектуре с помощью фотографии", – рассказала она.

Как отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, основная задача выставки – обратить внимание горожан на авторов сегодняшней столицы.

"В городе сейчас создается новый культурный слой, совершенно новая архитектура, но она растворяется в огромном мегаполисе. Выставка – это квинтэссенция происходящего в городе. Главная наша цель – сделать работу архитекторов заметной. Авторы должны получить признание, и это признание будет в дальнейшем их мотивировать к созданию концептуальных проектов, современного культурного слоя", – приводит пресс-служба его слова.