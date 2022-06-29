У москвичей предложили изымать электросамокаты

У передвигающихся на электросамокатах жителей Москвы, которые нарушают правила движения и мешают другим пешеходам, следует изымать транспортное средство. С таким предложением в эфире радиостанции «Говорит Москва» выступил глава Общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.

Эксперт напомнил, что в столице увеличилось количество ДТП и наездов на пешеходов на электросамокатах.

«Для нарушителей нужно вводить конфискацию электросамоката, штраф в стоимость электросамоката, это где-то около 40-50 тысяч рублей», — отметил Крохмаль.

По его мнению, в мегаполисе стоит ввести патрулирование за самокатчиками и контролировать соблюдение ими правил. В Москве сейчас нет специальных зон для передвижения на электросамокатах, указал он.

Необходимо их создать, нанести разметку, а также ввести запрет на езду на них на время праздничных мероприятий, подчеркнул Крохмаль.

Ранее депутат Сергей Бурлаков предложил ввести тестирование в ГИБДД на управление электросамокатом.