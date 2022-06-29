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43 минуты назад

У москвичей предложили изымать электросамокаты

Lenta.ruиещё 1

У передвигающихся на электросамокатах жителей Москвы, которые нарушают правила движения и мешают другим пешеходам, следует изымать транспортное средство. С таким предложением в эфире радиостанции «Говорит Москва» выступил глава Общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.

У москвичей предложили изымать электросамокаты
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Эксперт напомнил, что в столице увеличилось количество ДТП и наездов на пешеходов на электросамокатах.

«Для нарушителей нужно вводить конфискацию электросамоката, штраф в стоимость электросамоката, это где-то около 40-50 тысяч рублей», — отметил Крохмаль.

По его мнению, в мегаполисе стоит ввести патрулирование за самокатчиками и контролировать соблюдение ими правил. В Москве сейчас нет специальных зон для передвижения на электросамокатах, указал он.

Необходимо их создать, нанести разметку, а также ввести запрет на езду на них на время праздничных мероприятий, подчеркнул Крохмаль.

Ранее депутат Сергей Бурлаков предложил ввести тестирование в ГИБДД на управление электросамокатом.

До этого в Совете по правам человека (СПЧ) при президенте России задумали признать электросамокаты источниками повышенной опасности. В частности, предлагается снабдить данное средство передвижения номерными знаками, ввести особую категорию прав на управление ими, а также запретить управлять электросамокатами детям до 18 лет.

Новости Москвы,Сергей Бурлаков,ГИБДД,Совет по правам человека,
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