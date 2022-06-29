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6 часов назад

Собянин рассказал о реализации третьего этапа модернизации Московского НПЗ

ТАССиещё 14

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду сообщил, что после заключительного этапа модернизации Московского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) предприятие будет одним из самых экологичных не только в России, но и Европе. В ходе третьего этапа будет построен комплекс глубокой переработки нефти, созданы новые рабочие места, а также пройдет ряд мероприятий по увеличению выпуска востребованного городом топлива.

"Здорово, что компания не остановилась на достигнутом и реализует третий этап модернизации, самый сложный, самый технологичный и финансово-емкий. Несмотря на экономические сложности, санкции, этот процесс не останавливается благодаря тому, что большая часть оборудования - российская. После завершения работ завод будет самым чистым не только в России, но и в Европе", - сказал Собянин журналистам.

Он также отметил итоги ранее завершенных этапов по замене оборудования, улучшению экологии Москвы-реки, глубине переработки и качеству топлива.

По словам председателя правления "Газпром нефть" Александра Дюкова, итоги модернизации позволят довести глубину переработки нефти до 100%.

"Внешние санкции и эмбарго на поставку нефти никак не повлияют на реализацию проекта. Реализация проекта идет по плану, и мы уверены, что в 2025 году это будет самый новый завод", - отметил Дюков.

Комплексная модернизация Московского НПЗ началась в 2011 году, после вхождения в состав "Газпром нефти", и рассчитана на период до 2025 года. Основными задачами являются замкнутый цикл водопотребления и экономия водных ресурсов Москвы-реки, сокращение выбросов в атмосферу, а также повышение экологического класса автомобильного топлива.

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