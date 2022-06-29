"Здорово, что компания не остановилась на достигнутом и реализует третий этап модернизации, самый сложный, самый технологичный и финансово-емкий. Несмотря на экономические сложности, санкции, этот процесс не останавливается благодаря тому, что большая часть оборудования - российская. После завершения работ завод будет самым чистым не только в России, но и в Европе", - сказал Собянин журналистам.