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1 час назад

Дом по реновации построили в Таганском районе Москвы

Вечерняя Москва

Специалисты завершили строительство трехсекционного жилого дома на улице Мельникова по программе реновации. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко в среду, 29 июня.

Дом по реновации построили в Таганском районе Москвы
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ruМихаил Колобаев / stroi.mos.ru

— Застройщик получил по итогам проверки заключение о соответствии объекта проектной документации и может готовиться к его вводу в эксплуатацию. Здание, построенное по индивидуальному проекту, отличается гармоничным по сочетанию цветов фасадом и удачно вписывается в окружающую застройку, — отметил Войстратенко.

В новом доме 126 однокомнатных, 220 двухкомнатных и 32 трехкомнатные квартиры. Секции здания объединены общей подземной частью с парковкой и техпомещениями. В каждой части новостройки установили по два лифта грузоподъемностью 1000 и 400 килограммов.

На первых, нежилых, этажах дома разместят объекты социальной инфраструктуры, а также оборудуют рабочее место консьержа и помещение для колясок. Здание оборудовали системами охраны входа, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией и видеонаблюдением. Прилежащую территорию благоустроили.

Ход строительства контролировался специалистами Мосгосстройнадзора, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы 1390 семей получили новые квартиры по программе реновации.

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