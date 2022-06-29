Дом по реновации построили в Таганском районе Москвы

Специалисты завершили строительство трехсекционного жилого дома на улице Мельникова по программе реновации. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко в среду, 29 июня.

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

— Застройщик получил по итогам проверки заключение о соответствии объекта проектной документации и может готовиться к его вводу в эксплуатацию. Здание, построенное по индивидуальному проекту, отличается гармоничным по сочетанию цветов фасадом и удачно вписывается в окружающую застройку, — отметил Войстратенко.

В новом доме 126 однокомнатных, 220 двухкомнатных и 32 трехкомнатные квартиры. Секции здания объединены общей подземной частью с парковкой и техпомещениями. В каждой части новостройки установили по два лифта грузоподъемностью 1000 и 400 килограммов.

На первых, нежилых, этажах дома разместят объекты социальной инфраструктуры, а также оборудуют рабочее место консьержа и помещение для колясок. Здание оборудовали системами охраны входа, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией и видеонаблюдением. Прилежащую территорию благоустроили.

Ход строительства контролировался специалистами Мосгосстройнадзора, передает официальный сайт мэра Москвы.