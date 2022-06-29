Тульскую эстакаду в Москве капитально отремонтируют

Работы по капитальному ремонту Тульской эстакады в составе Третьего транспортного кольца (ТТК) стартовали в Москве. Об этом сообщила в среду пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

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"Стартовали работы по капитальному ремонту мостового полотна, железобетонных конструкций и подмостового пространства Тульской эстакады в составе Третьего транспортного кольца. Для обеспечения стабильной дорожной ситуации в этом районе принято решение провести работы в два этапа: первый завершится в сентябре этого года, второй запланирован на весну-лето следующего года. Ремонт эстакады необходим из-за дефектов асфальтобетонного покрытия, нарушения гидроизоляции и деформационных швов, повреждений железобетонных конструкций", - приводятся слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.

Он добавил, что в рамках проекта специалисты заменят защитный слой бетона, гидроизоляцию и деформационные швы, обновят асфальт и нанесут разметку. В подмостовом пространстве проведут ремонтно-восстановительные работы поверхностей пролетных строений, обустроят системы водоотведения.

Специалистам понадобится поочередно перекрывать по одной полосе в каждом направлении. В зоне ремонта ограничили скорость движения транспорта, установили ограждения с сигнальным освещением и предупреждающие дорожные знаки, нанесли временную разметку.