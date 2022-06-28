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28 июня

Таблички «Переходите пешком» установили еще на 23 улицах Москвы

Агентство «Москва»иещё 3

Таблички «Переходите пешком» появились еще на 23 улицах Москвы, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Таблички «Переходите пешком» установили еще на 23 улицах Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы установили таблички «Переходите пешком» еще на 23 улицах Москвы. Все больше людей используют электросамокаты, но не все знают или помнят о правилах безопасной езды. Поэтому ЦОДД и ГИБДД напоминают о важном на переходах, где чаще всего происходили аварии. Пожалуйста, переходите дорогу пешком - это сохранит вашу и чужие жизни», - говорится в сообщении.

Уточняется, что таблички установлены на следующих улицах: Новоданиловская набережная, д. 2, корп. 1, ул. Ташкентская, д. 14, ул. Шаболовская, д. 44, Симферопольский бульвар, д. 7А, Красностуденческий проезд, д. 16, Ленинградское шоссе, д. 16А, ул. Планетная, д. 45, ул. Флотская, д. 18, Алтуфьевское шоссе, ул. Новогиреевская, д. 41, ул. Новогиреевская, д. 49 ул. ,Ивантеевская, д. 5, Новинский бульвар, д. 8, ул. Мясницкая, д. 45, 1-й Коптельский пер., д. 7, Раменский бульвар, д. 4, ул. Строителей, д. 3, ул. Академика Арцимовича, д. 1, Бунинская Аллея, д. 9, ул. Гжатская, д. 5, ул. Лазарева, д. 6, ул. Лобачевского, д. 92, ул. Нагорная, д. 11.

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