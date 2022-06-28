Таблички «Переходите пешком» установили еще на 23 улицах Москвы

«Мы установили таблички «Переходите пешком» еще на 23 улицах Москвы. Все больше людей используют электросамокаты, но не все знают или помнят о правилах безопасной езды. Поэтому ЦОДД и ГИБДД напоминают о важном на переходах, где чаще всего происходили аварии. Пожалуйста, переходите дорогу пешком - это сохранит вашу и чужие жизни», - говорится в сообщении.