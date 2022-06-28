В Москве запустили большой молодежный квест с призами по паркам столицы

В Москве запустили большой квест по паркам для молодежи. Организатором выступает проект «Другое Дело» президентской платформы АНО «Россия — страна возможностей». Как сообщили в пресс-службе проекта, участники должны поучаствовать в определенных активностях. За это им начислят баллы, которые можно обменять на подарки.

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«Мы хотим, чтобы отдых в парке был еще и полезным для ребят. С помощью заданий от „Другого Дела“ и Мосгорпарка мы стимулируем молодежь активнее участвовать в спортивных мероприятиях, читать, заботиться об экологии, а также участвовать в общественной жизни, например, предлагая свои идеи по развитию парковых зон», — рассказал руководитель проекта «Другое Дело» Кирилл Хвиль.

Для участия в квесте необходимо зарегистрироваться в мини-приложении «Другого Дела» «ВКонтакте». Там же перечислен список возможных активностей. Среди них — чтение книг на скамейке, тренировка, утренняя пробежка, поиск обитателей парка и живописных мест. Участникам необходимо запечатлеть выполнение задания на телефон и загрузить фото в приложение.

Полученные баллы можно обменять на электронные книги, онлайн-подписки на кинотеатры, обучающие курсы. Наиболее активные участники получат возможность отправиться в путешествие по России или пройти профессиональную стажировку в одной из ведущих компаний.

Принять участие в квесте могут все желающие. Он продлится до 30 сентября в 36 парках Москвы.