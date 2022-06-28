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35 минут назад

Фестиваль шахмат и джаза пройдет в столичном саду «Эрмитаж» 30-31 июля

Агентство «Москва»иещё 2

Третий фестиваль Chess & Jazz, посвященный шахматам и джазу, состоится в московском саду «Эрмитаж» с 30 по 31 июля. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

В саду «Эрмитаж» пройдет фестиваль шахмат и джаза
Фото:  пресс-служба Moscow Jazz Festival пресс-служба Moscow Jazz Festival

«На главной сцене сада 30 и 31 июля пройдет третий фестиваль шахмат и джаза. Как всегда, особое место в расписании фестиваля займет шахматная программа, каждый гость сможет отточить свои навыки стратегии и нестандартного мышления, сыграть сеанс одновременной игры с гроссмейстером и принять участие в турнире», - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе на фестивале выступят исполнители Леонид Агутин, Feduk, Kito Jempere Orchestra, Anikv, Антоха МС, Pompeya, другдиджея и «нееет, ты что».

Новости Москвы,Леонид Агутин,Эрмитаж,
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