В саду «Эрмитаж» пройдет фестиваль шахмат и джаза

Третий фестиваль Chess & Jazz, посвященный шахматам и джазу, состоится в московском саду «Эрмитаж» с 30 по 31 июля. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.
«На главной сцене сада 30 и 31 июля пройдет третий фестиваль шахмат и джаза. Как всегда, особое место в расписании фестиваля займет шахматная программа, каждый гость сможет отточить свои навыки стратегии и нестандартного мышления, сыграть сеанс одновременной игры с гроссмейстером и принять участие в турнире», - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе на фестивале выступят исполнители Леонид Агутин, Feduk, Kito Jempere Orchestra, Anikv, Антоха МС, Pompeya, другдиджея и «нееет, ты что».