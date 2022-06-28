В саду «Эрмитаж» пройдет фестиваль шахмат и джаза

«На главной сцене сада 30 и 31 июля пройдет третий фестиваль шахмат и джаза. Как всегда, особое место в расписании фестиваля займет шахматная программа, каждый гость сможет отточить свои навыки стратегии и нестандартного мышления, сыграть сеанс одновременной игры с гроссмейстером и принять участие в турнире», - говорится в сообщении.