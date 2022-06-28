В парке «Лосиный остров» откроют новые экологические маршруты

В национальном парке «Лосиный остров» с 1 июля откроют новый экологический маршрут - «Экскурсия на байдарках по Верхнеяузскому водно-болотному комплексу». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе нацпарка.
«В «Лосином острове» открывается с 1 июля новый экологический маршрут - «Экскурсия на байдарках по Верхнеяузскому водно-болотному комплексу». Участники откроют для себя «жемчужину» «Лосиного острова» и полюбуются неповторимыми пейзажами. Около Яузских болот можно увидеть лосей, кабанов и пятнистых оленей в естественной среде обитания, тут строят хатки ондатры, возводят плотины бобры. Большое количество кустарников и зарослей водной растительности позволяет останавливаться на пролете различным птицам», - говорится в сообщении.
Директор нацпарка Рустам Якубов, слова которого приводит пресс-служба, отметил, что маршрут подойдет для семейного и корпоративного отдыха.
«Наш новый маршрут стартует в разгар лета и адресован любителям активного отдыха на природе. Маршрут подходит для семейного и корпоративного отдыха. Опытные инструкторы подскажут, как правильно управлять байдаркой и обеспечат безопасность. Байдарки отплывают от лосиной биостанции и возвращаются на точку старта», - уточнил он.
В «Лосином острове» добавили, что к выбору доступны два маршрута - короткий и длинный, к которым допускаются участники старше 14 лет.