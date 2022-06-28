В парке «Лосиный остров» откроют новые экологические маршруты

«В «Лосином острове» открывается с 1 июля новый экологический маршрут - «Экскурсия на байдарках по Верхнеяузскому водно-болотному комплексу». Участники откроют для себя «жемчужину» «Лосиного острова» и полюбуются неповторимыми пейзажами. Около Яузских болот можно увидеть лосей, кабанов и пятнистых оленей в естественной среде обитания, тут строят хатки ондатры, возводят плотины бобры. Большое количество кустарников и зарослей водной растительности позволяет останавливаться на пролете различным птицам», - говорится в сообщении.