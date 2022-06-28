В столичном кинотеатре «Пионер» пройдет фестиваль «Французское лето»

«Кинотеатр «Пионер» представляет фестиваль «Французское лето в Пионере», который пройдет с 1 по 31 июля. В программе - премьеры и новинки французского кино, ранее не выходившие в прокат в России. В этом году фестиваль посвящен рефлексии и дискуссии о происходящем в мире: в фокусе - фильмы о социальных проблемах и вызовах современности. Фильмом открытия станет изысканная мелодрама «Любовное письмо» с Грегори Монтелем и Анаис Демустье в главных ролях», - говорится в сообщении.