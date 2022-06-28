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11 минут назад

Фестиваль «Французское лето» пройдет в кинотеатре «Пионер» 1-31 июля

Агентство «Москва»

С 1 по 31 июля состоится фестиваль «Французское лето в Пионере», на котором представят премьеры и новинки французского кино, ранее не выходившие в прокат в России. Об этом сообщила пресс-служба столичного кинотеатра «Пионер».

В столичном кинотеатре «Пионер» пройдет фестиваль «Французское лето»
Фото: Pioner CinemaPioner Cinema

«Кинотеатр «Пионер» представляет фестиваль «Французское лето в Пионере», который пройдет с 1 по 31 июля. В программе - премьеры и новинки французского кино, ранее не выходившие в прокат в России. В этом году фестиваль посвящен рефлексии и дискуссии о происходящем в мире: в фокусе - фильмы о социальных проблемах и вызовах современности. Фильмом открытия станет изысканная мелодрама «Любовное письмо» с Грегори Монтелем и Анаис Демустье в главных ролях», - говорится в сообщении.

Отмечается, что все фильмы будут показаны на французском языке с русскими субтитрами.

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