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2 часа назад

Бочкарев: Станция «Новаторская» Троицкой линии метро построена на 60%

Агентство «Москва»иещё 4

Готовность станции «Новаторская» строящейся Троицкой линии метро оценивается в 60%. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Станция «Новаторская» в Москве построена на 60%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В настоящее время на станции «Новаторская» Троицкой линии ведется полный спектр земляных и монолитных работ, продолжаются работы по архитектурной отделке служебных помещений, а также ведется сооружение части тупиков под защитой экрана из труб», - приводятся в материале слова Бочкарева.

Глава Строительного комплекса пояснил, что станционный комплекс будет иметь два пассажирских вестибюля, полностью приспособленных для маломобильных граждан.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов, которого также цитирует пресс-служба, уточнил, что потолок платформенной части «Новаторской» будет выполнен из шлифованных алюминиевых панелей разного формата с углублениями (кессонами), в которых расположат светильники.

«Рисунок потолка будет продолжен и в верхней части путевых стен, оформленных в матричной технике с использованием анодированных под нержавеющую сталь и выкрашенных в оранжевый цвет алюминиевых панелей», - отметил Кравцов.

Руководитель инжинирингового холдинга добавил, что пол и два ряда колонн на платформе облицуют светло-серым гранитом, а их цоколь выполнят из черного габбро-диабаза.

Станция «Новаторская» расположится параллельно Ленинскому проспекту между его пересечениями с ул. Новаторов и ул. Академика Пилюгина, и будет пересадочной на «Новаторскую» БКЛ.

Новости Москвы,Строительство,Юрий Кравцов,Андрей Бочкарев,
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