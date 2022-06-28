Сергей Собянин: Московскую неделю моды посетило более 1,6 млн человек

За время проведения Московской недели моды ее мероприятия посетило более 1,6 миллиона человек, а свыше 450 российских дизайнеров показали свое видение стиля. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин во вторник, 28 июня.

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— С помощью Московской недели моды правительство Москвы поддержало огромную индустрию, в которой работает около 40 тысяч москвичей: дизайнеров швейников, обувщиков маркетологов, стилистов и представителей многих других креативных профессий, — сказал он.

Глава города отметил, что главное место в деловой повестке заняли вопросы импортозамещения. По его словам, на данный момент индустрия испытывает трудности из-за разрыва привычных цепочек поставок и роста цен на сырье. Проведение подобного рода мероприятий помогло вселить уверенность, что уход зарубежных компаний будет воспринят как возможность для собственного роста.

Для поддержки представителей модной индустрии правительство города приняло ряд мер. Например, была открыта Биржа контрактного производства, где любой желающий может разместить заказ на пошив одежды. Также были учреждены несколько видов субсидий и грантов. Они позволяют компенсировать до 50 процентов затрат на покупку и лизинг оборудования, а также софинансировать до 95 процентов затрат на обучение сотрудников, отметил Собянин в своем блоге.