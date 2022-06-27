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1 час назад

Переехавшую в летнюю «резиденцию» гиббона Лизу показали на видео

Александр Кузьмин

В Московском зоопарке гиббон по кличке Лиза переехала в свою летнюю «резиденцию». Теплые деньки бесхвостая обезьяна будет проводить в домике над водой. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного заведения, где опубликовано видео с забавами примата.

На кадрах видно, как на глазах у посетителей зоопарка Лиза ловко и быстро передвигается по натянутым над водоемом тросам, а затем заходит в свое жилище.

«Лиза настоящий “жаворонок” – ее день начинается очень рано, так что именно она нередко приветствует первых посетителей зоопарка. Гиббон активно лазает по деревьям, а порой уютно устраивается в кроне одного из них и наблюдает за происходящим вокруг», – отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что лоси прогулялись по Северо-Восточной хорде в Москве, остановив движение транспорта.

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