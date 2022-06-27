«Лиза настоящий “жаворонок” – ее день начинается очень рано, так что именно она нередко приветствует первых посетителей зоопарка. Гиббон активно лазает по деревьям, а порой уютно устраивается в кроне одного из них и наблюдает за происходящим вокруг», – отмечается в публикации.