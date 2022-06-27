2 июля движение в центре Москвы ограничат из-за концерта в «Лужниках»

Движение транспорта ограничат 2 июля на нескольких улицах в центре Москвы в связи с проведением концерта на стадионе "Лужники". Об этом в понедельник сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

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"С 20:00 2 июля и до окончания мероприятия будет ограничено движение на нескольких улицах в центре города. Это связано с проведением концерта на стадионе "Лужники", - говорится в сообщении.

Так, ограничения будут действовать на участках улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, Ефремова, Трубецкая и других.