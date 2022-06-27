Самые живописные веломаршруты выберут «активные граждане»

В рамках голосований из серии проекта «Лето активного гражданина» участники будут выбирать самые популярные места в Москве для прогулок с детьми, отдыха у воды, романтических свиданий и познавательных экскурсий.

Фото: М. Денисова. Mos.ru М. Денисова. Mos.ru

Начались голосования из серии нового специального проекта «Лето активного гражданина». Благодаря проекту жители смогут узнать о возможностях летнего отдыха в городе и оценить их. Первое голосование посвящено лучшим веломаршрутам в парках Москвы. Участники могут выбрать до трех вариантов ответа из 11 предложенных или добавить свой вариант, если любимого парка в списке не оказалось.

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На территории музея-заповедника «Коломенское» создан живописный маршрут протяженностью более трех километров. Он пролегает вокруг дворца царя Алексея Михайловича. Велолюбители смогут рассмотреть не только историко-художественную реконструкцию памятника русской деревянной архитектуры XVII века, который современники называли «восьмым чудом света», но и новые посадки Дьяковского яблоневого сада.

Протяженность кольцевой дороги ВДНХ — 9,4 километра в обе стороны. Дорога проложена вокруг выставки, вдоль Центральной аллеи, по границе с парком «Останкино» и Главным ботаническим садом имени Н.В. Цицина РАН. Во время велопрогулки посетители могут совместить приятное с полезным и увидеть исторические павильоны, каскад Каменских прудов, фонтан «Золотой колос», экотропу.

Велодорожка зоны отдыха «Левобережье» протяженностью 1,3 километра начинается у входа в парк со стороны Прибрежного проезда, затем ведет вниз к набережной по крутому склону, проходит вдоль пляжной зоны, спортивных и детских площадок. Приятный бонус для велосипедистов — шезлонги, на которых можно отдохнуть после поездки.

Проезжая по восьмикилометровому маршруту Парка Горького от парка искусств «Музеон» до Воробьевых гор, велосипедисты могут насладиться видом с четырех набережных: Крымской, Пушкинской, Андреевской и Воробьевской.

От Алешкинского луга начинается веломаршрут в парке «Северное Тушино» длиной 3,2 километра. По пути вдоль набережной можно увидеть Северный речной вокзал, Химкинское водохранилище и Музей истории Военно-морского флота России.

В парке «Радуга» можно проехать по двухкилометровому маршруту с видом на каскад Большого Графского и Итальянского прудов вдоль растущих там лиственных и хвойных деревьев, а также множества ярких цветочных клумб.

В музее-заповеднике «Царицыно» маршрут длиной два километра появился вокруг Нижнего Царицынского пруда. По пути встретятся и его обитатели: краснокнижные чомги и крачки. Пункт проката открыт при лодочной станции на берегу водоема.

В «Сокольниках» проложен самый протяженный веломаршрут — его длина 12 километров. Велосипедный путь проходит через центральные площадки парка, вдоль большого розария, Сиреневого сада и Собачьего пруда. Часть дорожек асфальтированные, а некоторые проложены в живописных уголках лесного массива.

Велосипедный маршрут в Измайловском парке проходит по аллее Большого Круга, аллее Пролетарского Входа и Народному проспекту. По пути встретятся детские и спортивные площадки, шахматно-шашечный павильон, эстрада «Солнечная», музыкальная беседка и большое колесо обозрения. Дорожка проходит вдоль пруда и лесного массива, а завершается у входа в парк со стороны шоссе Энтузиастов.

Веломаршрут в ландшафтном парке «Митино» подходит для выносливых и опытных велосипедистов, поскольку проходит через множество спусков и подъемов. На возвышенности открывается живописный вид на парк, а дальше путь ведет по небольшим рощам.

Такой же непростой маршрут и в парке Олимпийской Деревни. Он начинается от главного входа со стороны улицы Лобачевского, а по пути находятся декоративные пруды с живописными мостиками.

В рамках голосований из серии нового специального проекта «Лето активного гражданина» на протяжении двух месяцев участники проекта будут выбирать самые популярные места в Москве для прогулок с детьми, отдыха у воды, романтических свиданий и познавательных экскурсий. В тексте этих голосований можно будет найти буквы и цифры промокодов и принять участие в специальной акции. Сложив эти символы и активировав промокоды, можно стать претендентом на победу и получить дополнительные баллы, билеты в городские музеи, сувениры проекта и пригласительные билеты на специальные мероприятия.

Проект «Активный гражданин» появился в 2014 году. За это время к нему присоединились более шести миллионов человек. Участники решают, какие улицы, дворы и парки необходимо благоустроить, как должны работать городские поликлиники, библиотеки, многофункциональные центры, а также выбирают мероприятия для фестивалей и праздников. Например, сейчас горожане высказывают мнения о работе городской платформы «Электронный дом», выбирают лучшие туристические маршруты конкурса «Покажи Москву» и решают, где снимут видеоэкскурсию к 350-летию Петра I.

Решения, поддержанные большинством голосов, реализуют в городе. Изменения, произошедшие в Москве благодаря «активным гражданам», отображаются на онлайн-карте. Участники по желанию могут направлять накопленные баллы на благотворительность на платформе.