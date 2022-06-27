Прокатившийся снаружи поезда зацепер в метро попал на видео

В московском метро зацепер прокатился снаружи поезда. Инцидент произошел на Замоскворецкой линии столичной подземки и был зафиксирован на камеру видеонаблюдения. Соответствующую запись публикует Telegram-канал «Что там в Москве?».

На кадрах видно, как молодой человек дожидается прибывающего на станцию поезда в конце платформы. Однако он не заходит в вагон, а цепляется за расположенный снаружи поручень.