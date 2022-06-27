В Москве открылся центр разработки биотехнологических лекарств

Московский эндокринный завод (ФГУП «Эндофарм») открыл на одной из двух своих столичных площадок центр разработки биотехнологических и инновационных лекарственных средств. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Фото: mos.ru mos.ru

На первом этапе на новом предприятии займутся созданием трех препаратов и усовершенствованием технологий производства более 60 активных фармацевтических субстанций.

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«На объекте площадью 700 квадратных метров расположено шесть лабораторий, оснащенных современным оборудованием, в том числе отечественного производства. В создание площадки было вложено 425 миллионов рублей, там появилось более 30 высокотехнологичных рабочих мест», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений ВладВладимир Ефимов.

Ввод центра в эксплуатацию стал одним из этапов создания крупного промышленного кластера с современным научно-исследовательским и лабораторным комплексом в филиале ФГУП «Эндофарм» «Лефортовский». Проект с общим объемом инвестиций 9,9 миллиарда рублей реализуется совместно с Минпромторгом России. Он предусматривает полный ввод объекта в эксплуатацию до 2025 года.

Производство позволит ежегодно выпускать 73 миллиона лекарств в ампулах и флаконах, около миллиарда таблеток и капсул, 10 миллионов препаратов в форме спреев, а также 33 миллиона трансдермальных пластырей и трансмукозальных пленок.

«Город оказывает всестороннюю поддержку производителю. С 2016 года предприятие имеет статус промышленного комплекса, что позволяет ему получать налоговые льготы и направлять сэкономленные средства на расширение производства и научные разработки. Помимо этого, в 2021 году город заключил с Московским эндокринным заводом офсетный контракт. Объем инвестиций по нему составляет миллиард рублей», — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы ВладВладислав Овчинский.

По контракту инвестор должен в течение двух лет локализовать на территории города выпуск 20 препаратов: противоглаукомных, антибактериальных, анальгезирующих, а также антидепрессантов и нейролептиков. Москва в свою очередь гарантирует закупку лекарств на 1,1 миллиарда рублей за восемь лет.