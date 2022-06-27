Москва получила 200 тыс. карт «Тройка» с отечественным чипом

"Это такая же "Тройка", только теперь на 100% российская. Первая тысяча тестовых российских карт поступила в кассы в мае, а сейчас поставили большую партию - 200 тыс. штук. До конца 2022 года мы совместно с МСП разработаем более современный чип для транспортной и банковской сфер. Он позволит внедрять еще больше удобных билетных решений для пассажиров", - сказал Ликсутов.