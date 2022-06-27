Москва получила 200 тыс. карт «Тройка» с отечественным чипом

Порядка 200 тыс. карт "Тройка" с отечественным чипом поступили в Москву. До конца 2027 года будет выпущено 19 млн таких карт. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Как и планировали, мы получили массовую партию (200 тыс.) "Троек" с российским чипом - дефицита транспортных карт в столице нет и не будет. А до конца 2027 года ООО "МСП" сделает для мосметро 19 млн отечественных "Троек", - говорится в сообщении.
По словам заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, замена чипа никак не скажется на работе карт - весь функционал остается прежним.
"Это такая же "Тройка", только теперь на 100% российская. Первая тысяча тестовых российских карт поступила в кассы в мае, а сейчас поставили большую партию - 200 тыс. штук. До конца 2022 года мы совместно с МСП разработаем более современный чип для транспортной и банковской сфер. Он позволит внедрять еще больше удобных билетных решений для пассажиров", - сказал Ликсутов.
Он отметил, что контракт с ООО "МСП" на поставку "Троек" с отечественным чипом заключен на пять лет.