Помещение в доходном доме начала XX века выставят на торги

Помещение расположено в подвальной части объекта культурного наследия — доходного дома А.В. Шугаевой.

Фото: Ю. Иванко. Mos.ru Ю. Иванко. Mos.ru

В начале третьего квартала текущего года на специализированные торги выставят коммерческое помещение на Садовой-Самотечной улице. Стартовая цена годовой аренды будет установлена в размере одной тысячи рублей за квадратный метр. Принять участие в аукционе могут представители малого и среднего бизнеса, а также самозанятые. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

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«Город поддерживает малый и средний бизнес, создавая комфортные условия для работы и развития. Так, с 2017 года Москва проводит специальные торги по аренде городских объектов с льготными и фиксированными начальными ставками: тысяча рублей для подвальных помещений и пять тысяч рублей для надземной части зданий. В ближайшее время на аукцион выставим помещение в подвальной части объекта культурного наследия — доходного дома А.В. Шугаевой начала XX века», — рассказал он.

Площадь объекта составляет 149,8 квадратного метра. Он находится по адресу: Садовая-Самотечная улица, дом 2/12. Помещение имеет удачную локацию — в квартале от здания расположена знаменитая улица Каретный Ряд и сад «Эрмитаж», рядом станции метро «Маяковская», «Трубная» и «Цветной бульвар».

Доходный дом А.В. Шугаевой, являющийся объектом культурного наследия регионального значения, был построен в 1914 году по проекту архитектора Василия Волокитина. Это семиэтажное г-образное жилое здание на пересечении Садового кольца и Лихова переулка. Оно выполнено в стиле северного модерна с элементами готики, фасады украшены лепными барельефами с изображением фигур средневековых дам, воинов в доспехах, а также фигурами крылатых львов.

По изначальному проекту архитектора первый этаж и подвал здания были приспособлены под торговлю. Именно здесь и находится помещение, которое сдадут в аренду.

Ознакомиться с лотовой документацией, подробными характеристиками и процедурой городских торгов можно на инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города». Часть лотов доступна для просмотра онлайн в 3D-формате. Подробная информация об условиях продажи и участия в торгах по аренде и продаже городского имущества размещена также на сайте единой электронной торговой площадки.