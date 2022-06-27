В парке «Покровское-Стрешнево» появится площадка для пляжного волейбола

"Новая волейбольная площадка появится на берегу 4-го Иваньковского пруда, там, где ранее располагалась старая зона и место для игры в баскетбол. Согласно предпроектным исследованиям, существующая баскетбольная площадка не пользовалась популярностью, а волейбольная находилась в неудовлетворительном состоянии, а также не соответствовала нормативным размерам. Поэтому было решено организовать здесь одну зону для игры в пляжный волейбол с четырьмя полями", - приводятся в сообщении слова замглавы департамента Сергея Мельникова.