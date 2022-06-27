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29 минут назад

В парке "Покровское-Стрешнево" обустроят площадку для пляжного волейбола

РИА Недвижимостьиещё 8

В парке "Покровское-Стрешнево" обустроят новую площадку для пляжного волейбола, сообщила пресс-служба департамента капремонта Москвы.

В парке «Покровское-Стрешнево» появится площадка для пляжного волейбола
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Новая волейбольная площадка появится на берегу 4-го Иваньковского пруда, там, где ранее располагалась старая зона и место для игры в баскетбол. Согласно предпроектным исследованиям, существующая баскетбольная площадка не пользовалась популярностью, а волейбольная находилась в неудовлетворительном состоянии, а также не соответствовала нормативным размерам. Поэтому было решено организовать здесь одну зону для игры в пляжный волейбол с четырьмя полями", - приводятся в сообщении слова замглавы департамента Сергея Мельникова.

Как указывается в нем, уже подготовлено основание будущей спортивной площадки, обустроены дренажная система и закладные под монтаж стоек для сетки.

Волейбольная площадка будет будет приведена к нормативным размерам, которые сейчас применяют к песчаным игровым площадкам для массового спорта. Это будет одна площадка, которую ограждением поделят на четыре песчаных поля, указывается в пресс-релизе.

Как добавляется в нем, завершить основные мероприятия по устройству площадки планируется в третьем квартале.

Новости Москвы,Сергей Мельников,
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