В парке «Покровское-Стрешнево» появится площадка для пляжного волейбола

В парке "Покровское-Стрешнево" обустроят новую площадку для пляжного волейбола, сообщила пресс-служба департамента капремонта Москвы.
"Новая волейбольная площадка появится на берегу 4-го Иваньковского пруда, там, где ранее располагалась старая зона и место для игры в баскетбол. Согласно предпроектным исследованиям, существующая баскетбольная площадка не пользовалась популярностью, а волейбольная находилась в неудовлетворительном состоянии, а также не соответствовала нормативным размерам. Поэтому было решено организовать здесь одну зону для игры в пляжный волейбол с четырьмя полями", - приводятся в сообщении слова замглавы департамента Сергея Мельникова.
Как указывается в нем, уже подготовлено основание будущей спортивной площадки, обустроены дренажная система и закладные под монтаж стоек для сетки.
Волейбольная площадка будет будет приведена к нормативным размерам, которые сейчас применяют к песчаным игровым площадкам для массового спорта. Это будет одна площадка, которую ограждением поделят на четыре песчаных поля, указывается в пресс-релизе.
Как добавляется в нем, завершить основные мероприятия по устройству площадки планируется в третьем квартале.