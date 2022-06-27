На портале mos.ru появилась новая услуга, которая дает возможность подавать заявление о признании садового дома жилым. Об этом в понедельник, 27 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

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— Раньше пройти эту процедуру можно было только при личном обращении в ведомство. Теперь получить услугу стало проще и удобнее: направить соответствующее заявление собственники недвижимости могут онлайн на mos.ru. Корректно заполнить электронную форму пользователям помогут информационные блоки с подсказками, — говорится в сообщении.

Это нужно в том случае, если собственник дома хочет зарегистрироваться в нем для постоянного проживания. При этом при желании москвич может воспользоваться обратной услугой, признав жилой дом садовым, сообщает официальный сайт мэра Москвы.