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1 час назад

Москвичам рассказали о появлении новой услуги на портале mos.ru

Вечерняя Москваиещё 5

На портале mos.ru появилась новая услуга, которая дает возможность подавать заявление о признании садового дома жилым. Об этом в понедельник, 27 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

На портале mos.ru появилась новая услуга
Фото: ТАССТАСС

— Раньше пройти эту процедуру можно было только при личном обращении в ведомство. Теперь получить услугу стало проще и удобнее: направить соответствующее заявление собственники недвижимости могут онлайн на mos.ru. Корректно заполнить электронную форму пользователям помогут информационные блоки с подсказками, — говорится в сообщении.

Это нужно в том случае, если собственник дома хочет зарегистрироваться в нем для постоянного проживания. При этом при желании москвич может воспользоваться обратной услугой, признав жилой дом садовым, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 22 июня, рассказал о работе Единого диспетчерского центра (ЕДЦ) на портале mos.ru. По его словам, почти 80 процентов приходящих заявок выполняют в день обращения. Для оформления заявки москвичу необходимо авторизоваться на портале и в каталоге услуг в разделе «Жилье, недвижимость, земля», после чего выбрать сервис «Вызов мастера».

Новости Москвы,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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