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3 часа назад

Городские службы в Москве поливают дороги из-за жары

Mos.ru

Сегодня температура воздуха поднимется до 31 градуса. В такую погоду горожанам советуют меньше времени проводить на солнце и пить больше воды.

Городские службы в Москве поливают дороги из-за жары
Фото: Mos.ruMos.ru

Сегодня в городе жарко, воздух нагреется до 31 градуса. Столичные коммунальщики проводят регулярную аэрацию. С помощью воды охлаждают дорожное полотно и воздух, который нагревается от асфальта. Ночью (с 21:00 до 06:00) поливали кустарники, деревья, газоны и цветники.

В такую погоду горожанам советуют пить больше воды, носить головные уборы и светлую одежду из легких натуральных тканей, использовать солнцезащитные средства и меньше времени проводить на солнце.

В помещениях следует поддерживать прохладную температуру, но не ниже 23 градусов. В столичных центрах социального обслуживания, где открыты комнаты прохлады, можно переждать пик жары. Узнать адрес ближайшей можно по телефону единой справочной службы: +7 495 870-44-44.

Получить питьевую воду можно на 17 станциях метро и Московского центрального кольца. Кроме того, во всех вагонах подземки кондиционеры работают на полную мощность.

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