Территорию возле станции МЦД-4 Кокошкино благоустроят

«В результате реализации проекта появится комфортный пешеходный маршрут от жилой застройки к станции МЦД-4 Кокошкино: уберем под землю все воздушные кабельные линии, обновим существующие тротуары и обустроим новые, заменим асфальт на проезжей части, — отметил Петр Бирюков. — Сделаем пешеходные переходы с опорами контрастного освещения, чтобы сама зебра и пешеход на ней были заметнее для водителей в темное время суток».