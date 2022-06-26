Территорию возле станции МЦД-4 Кокошкино благоустроят

Работы пройдут на Железнодорожной, Дачной, Школьной, 1-й Октябрьской и Учительской улицах.
Территорию возле станции МЦД-4 Кокошкино в ТиНАО благоустроят. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Работы пройдут на Железнодорожной, Дачной, Школьной, 1-й Октябрьской и Учительской улицах. Для безопасности пешеходов и водителей выставлены ограждения с сигнальными лампами, размещены информационные баннеры. Для горожан организованы удобные проходы.
«В результате реализации проекта появится комфортный пешеходный маршрут от жилой застройки к станции МЦД-4 Кокошкино: уберем под землю все воздушные кабельные линии, обновим существующие тротуары и обустроим новые, заменим асфальт на проезжей части, — отметил Петр Бирюков. — Сделаем пешеходные переходы с опорами контрастного освещения, чтобы сама зебра и пешеход на ней были заметнее для водителей в темное время суток».
Рядом с северным вестибюлем станции организуют разворотный круг для пассажирского транспорта и разместят современные остановочные павильоны, чтобы сократить для пассажиров время пересадки.
«На месте существующей парковки возле выхода из северного вестибюля появится комфортное общественное пространство с удобными лавочками и зелеными насаждениями, — подчеркнул Петр Бирюков. — Новая парковка будет организована на пустыре, общее количество машино-мест увеличится более чем в два раза».
Возле станции установят более 200 современных фонарей с энергосберегающими светильниками и озеленят территорию. Специалисты разобьют газон площадью 40 тысяч квадратных метров, высадят более 30 деревьев и 80 кустарников.
Основные работы планируется завершить до конца года.