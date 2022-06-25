В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. Он будет действовать с 12:00 до 18:00.
Как сообщили в Гидрометцентре, в это время температура поднимется до + 30–32°C.
В Центральном федеральном округе оранжевый уровень погодной опасности также действует в Ярославской области из-за пожароопасной ситуации. Жёлтый уровень объявлен в Курской, Рязанской, Владимирской и Костромской областях.
Оранжевый уровень погодной опасности действует почти во всех регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также в некоторых субъектах Северо-Западного, Приволжского, Сибирского федеральных округов. Почти по всей России объявлен жёлтый уровень погодной опасности.