В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. Он будет действовать с 12:00 до 18:00.

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Как сообщили в Гидрометцентре, в это время температура поднимется до + 30–32°C.

В Центральном федеральном округе оранжевый уровень погодной опасности также действует в Ярославской области из-за пожароопасной ситуации. Жёлтый уровень объявлен в Курской, Рязанской, Владимирской и Костромской областях.