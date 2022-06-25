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1 час назад

В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары

Говорит Москваиещё 4

В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. Он будет действовать с 12:00 до 18:00.

В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности
Фото: ТАССТАСС

Как сообщили в Гидрометцентре, в это время температура поднимется до + 30–32°C.

В Центральном федеральном округе оранжевый уровень погодной опасности также действует в Ярославской области из-за пожароопасной ситуации. Жёлтый уровень объявлен в Курской, Рязанской, Владимирской и Костромской областях.

Оранжевый уровень погодной опасности действует почти во всех регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также в некоторых субъектах Северо-Западного, Приволжского, Сибирского федеральных округов. Почти по всей России объявлен жёлтый уровень погодной опасности.

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