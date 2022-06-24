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15 минут назад

В Москве нашли машину времени из сериала «Доктор Кто»

Мослента

Фотографию синей туалетной кабины на крыше пристройки к одному из домов в Москве опубликовали в Telegram-канале «Что там в Москве?». Пользователям сети конструкция напомнила машину времени «Тардис» в виде полицейской будки из популярного британского научно-фантастического телесериала «Доктор Кто».

В Москве нашли машину времени из сериала «Доктор Кто»
Фото: Telegram-канал «Что там в Москве?»Telegram-канал «Что там в Москве?»

«Тардис?»,

«Что-то новое, что-то старое, что-то взятое взаймы, что-то синее! Это Тардис»,

«Если не ошибаюсь, это Новослободская. И этому Тардису уже лет пять», — прокомментировали юзеры.

Другие подписчики канала посмеялись над местонахождением туалета.

«Красиво жить не запретишь»,

«Элитный туалет с видом на Москву», — написали они.

Ранее леопардовый декор туалета в подмосковной электричке развеселил россиян — санузел был обклеен обоями с анималистичным принтом.

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