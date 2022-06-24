В Москве нашли машину времени из сериала «Доктор Кто»

Фотографию синей туалетной кабины на крыше пристройки к одному из домов в Москве опубликовали в Telegram-канале «Что там в Москве?». Пользователям сети конструкция напомнила машину времени «Тардис» в виде полицейской будки из популярного британского научно-фантастического телесериала «Доктор Кто».