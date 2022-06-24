Маршруты трамваев изменятся по выходным на юге Москвы с 25 июня. Об этом сообщает телеграм-канал "Дептранс. Оперативно".

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Маршрут трамвая № 47 не изменится: он будет ходить от Нагатина до "Октябрьской". Маршруты трамваев № 1, 3, 16 в эти дни доступны не будут.

Видео дня

На время изменятся маршруты трамваев № 38 и 49 – они объединятся в единый маршрут № 38+49: Черемушки – метро "Тульская" – Нагатино. Маршрут № 39 будет следовать от метро "Университет" до Новоданиловского проезда.

Вместо трамваев для пассажиров запустят автобусы № 016 – от Даниловского рынка до остановки "Чертаново Южное" и № дп91 – между "Нагатинской", "Тульской" и "Павелецкой". Кроме того, между станциями "Тульская" и "Новокузнецкая" будет ходить автобус № м90.

Между "Пролетарской", Павелецким вокзалом и метро "Чистые пруды" запустят трамвай № А.

В Дептрансе уточнили, что изменения связаны с работами по благоустройству на Дубининской улице и ремонтом путей на Варшавском шоссе.

"В районе метро "Нагатинская" начинается второй этап работ по замене стрелочного перевода. Работы требуют закрытия движения, но только по выходным. По будням трамваи поедут по своим обычным маршрутам", – уточняется в сообщении.

В субботу, 25 июня, с 15:00 до 19:30 не будет работать остановка "Метро "Библиотека имени Ленина" на Моховой улице в сторону метро "Лубянка" в связи с проведением выпускного.

Для посадки на автобусы м2 и м7 можно пользоваться остановкой "Метро "Библиотека имени Ленина" на улице Воздвиженка;

Для посадки на автобусы м6, м9и е10 можно пользоваться остановкой "Манежная площадь";

Для посадки на автобусы м1 можно пользоваться остановкой "Метро "Охотный Ряд".

С понедельника, 27 июня, остановка "Музыкальная школа" для автобусов м86, 858 и с819 будет называться "Музыкальная школа имени В. Я. Шебалина". А с субботы, 25 июня, остановка "Метро "Пролетарская" для автобусов 012, 984 и с835 в сторону Абельмановской Заставы будет перенесена на 90 метров вперед.

Ранее сообщалось, что в субботу, 25 июня, автобусы на Крылатской улице будут ходить по измененным маршрутам в связи с проведением соревнований по триатлону.