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27 минут назад

В Москве появился памятник Штирлицу

Мослента

Памятник отечественным разведчикам-нелегалам всех времен появился в Москве. Его торжественное открытие состоялось в пятницу, 24 июня, на территории штаб-квартиры Службы внешней разведки РФ в районе Ясенево, сообщило агентство ТАСС.

В Москве появился памятник Штирлицу
Фото: Кадр: фильм «Семнадцать мгновений весны» / Киностудия Горького / YouTubeКадр: фильм «Семнадцать мгновений весны» / Киностудия Горького / YouTube

В основу работы скульптора Владимира Иванова лег образ персонажа серии романов писателя Юлиана Семенова, советского разведчика-нелегала Максима Исаева-Штирлица, сыгранного актером Вячеславом Тихоновым в картине «Семнадцать мгновений весны». На памятнике выбиты слова из звучащей в фильме песни на стихи Роберта Рождественского «Мгновения»: «Надо просто помнить долг от первого мгновенья до последнего».

В церемонии открытия памятника приняли участие дочери Семенова и Тихонова. Мероприятие было приурочено к столетию российской нелегальной разведки. Его отметят 28 июня.

Ранее в Москве нашли памятник «мужчине со смартфоном». Этой работе скульптора Николая Андреева скоро исполнится сотня лет.

Новости Москвы,Роберт Рождественский,Николай Андреев,Юлиан Семенов,Владимир Иванов,Вячеслав Тихонов,СВР России,
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