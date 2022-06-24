В Москве появился памятник Штирлицу

Памятник отечественным разведчикам-нелегалам всех времен появился в Москве. Его торжественное открытие состоялось в пятницу, 24 июня, на территории штаб-квартиры Службы внешней разведки РФ в районе Ясенево, сообщило агентство ТАСС.

Фото: Кадр: фильм «Семнадцать мгновений весны» / Киностудия Горького / YouTube Кадр: фильм «Семнадцать мгновений весны» / Киностудия Горького / YouTube

В основу работы скульптора Владимира Иванова лег образ персонажа серии романов писателя Юлиана Семенова, советского разведчика-нелегала Максима Исаева-Штирлица, сыгранного актером Вячеславом Тихоновым в картине «Семнадцать мгновений весны». На памятнике выбиты слова из звучащей в фильме песни на стихи Роберта Рождественского «Мгновения»: «Надо просто помнить долг от первого мгновенья до последнего».

В церемонии открытия памятника приняли участие дочери Семенова и Тихонова. Мероприятие было приурочено к столетию российской нелегальной разведки. Его отметят 28 июня.