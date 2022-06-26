Зона отдыха появится на территории ТПУ «Нагатинский Затон»

Здесь оборудуют спортивные и детские площадки. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят.

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В районе строящегося транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Нагатинский Затон» появится общественное пространство со спортивными и детскими площадками. Его общая площадь составит порядка 10,5 гектара.

«Благоустройство охватит территорию около станции “Нагатинский Затон” Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, набережную Нагатинского затона и прилегающую зеленую зону. Здесь появятся: велосипедная дорожка, беговой маршрут, видовые площадки, оборудованные скамьями на подвесах, скамьями-амфитеатрами, велопарковками. Высадят крупномерные деревья, красивоцветущие и хвойные кустарники, цветники из многолетников», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства АндрАндрей Бочкарев.

На территории ТПУ разместят конечную остановку автобусов и отстойно-разворотную площадку.

На первом этапе создания транспортно-пересадочного узла специалисты благоустроят территории около станции «Нагатинский Затон». Работы уже начались. Здесь уложат газон, высадят деревья, замостят дорожки гранитной плиткой и установят малые архитектурные формы. Кроме того, будет построен внутриквартальный проезд, появится разворотное кольцо для общественного транспорта и автобусные остановки. Также обновят системы уличного освещения. Работы в рамках первого этапа охватят территорию в 1,5 гектара.

Продолжается также строительство станции метро «Нагатинский Затон». Вместе со станциями «Кленовый бульвар», «Печатники» и «Текстильщики» она войдет в состав восточного участка Большой кольцевой линии метро протяженностью 11 километров, открытие которого улучшит транспортную доступность районов на юго-востоке Москвы.